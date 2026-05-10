Un finale decisamente complesso in cui le due squadre sono arrivate ad un punto di non ritorno. Dopo una bella sfida sul campo da gioco tra Udinese e Cagliari, sembra essere arrivato il momento di fare chiarezza dopo quanto avvenuto tra Keinan Davis e Alberto Dossena. Il centravanti del team friulano ha parlato in maniera chiara e specificato che nei suoi confronti sono arrivate delle importanti accuse di razzismo. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alla risposta del difensore centrale del Cagliari, ma di proprietà del Como. L'italiano ha fatto il punto e cercato di rispondere e difendersi.

La difesa di Alberto Dossena

Lorenzo Lucca ed Alberto Dossena

"Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. Un'accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un'altra persona, un collega con un insulto di quel tipo. Questa è la prima volta in cui mi arriva un'accusa del genere e da cui mi devo difendere da una situazione infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura e dalla mia educazione". Il difensore centrale ha detto la sua, adesso tutto passerà al vaglio della Lega Serie A che dovrà fare il punto sulla situazione e cercare di capire cosa effettivamente è successo sul campo.