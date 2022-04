Udinese / Dove possono arrivare i nostri ragazzi? Il calendario a confronto!

È ora di mettersi la splendida vittoria alle spalle e pensare al futuro. Questo mese sarà veramente decisivo per le sorti dell'Udinese. Infatti davanti a loro si prospetta un calendario durissimo in 17 giorni 5 partite, quasi una ogni 3 giorni.

Nell'ambiente tutti ancora parlano ancora di salvezza (come Beto nell'intervista di ieri). Ovviamente nessuno vuole spingersi troppo in là, ma molti sperano in qualcosa di più. C'è chi parla di partesinistra della classifica e chi invece parla della soglia dei 50 punti.Ma andiamo al dunque!