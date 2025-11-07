Dopo la sconfitta contro il Milan nell'ultima partita, la squadra giallorossa è pronta a tornare in campo allo Stadio Olimpico per cercare di riprendere il proprio cammino. I giallorossi (21 punti) si preparano ad affrontare l’Udinese, che arriva da una vittoria contro l’Atalanta e attualmente ha 15 punti in classifica.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Dove e come vedere la gara contro i giallorossi: il punto
udinese
Notizie Udinese – Dove e come vedere la gara contro i giallorossi: il punto
Domenica la squadra di Runjaic andrà all'Olimpico per affrontare la Roma di Gasperini: ecco come e dove vedere il match
Andiamo a scoprire come e dove vedere la gara all'Olimpico
ROMA-UDINESE: INFORMAZIONI SU CANALI TV E STREAMING
Incontro: Roma-Udinese
Giorno: domenica 9 novembre 2025
Ora: 18:00
Canali TV: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) e NOW
Streaming: DAZN, Sky Go e NOW
Le ultime di mercato: Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA