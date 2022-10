Udinese-Monza / Dove vedere la partita, calcio d’inizio alle 21:00

Molto più sofferta invece la qualificazione dei brianzoli contro il Frosinone , capace di reagire al doppio svantaggio (rigori vincenti di Valoti e Caprari per i lombardi) con i sigilli di Haoudi e Kone , prima del guizzo finale di Gytkjaer , subentrato dalla panchina nella ripresa. Sarà anche l'esordio da allenatore in Coppa Italia per Palladino.

Il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Udinese e Monza è in programma domani sera alle ore 21.00. Le due formazioni scenderanno in campo alla Dacia Arena di Udine. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Italia 1. In alternativa è disponibile anche la visione in streaming della partita su smartphone, tablet, pc, smart tv e tutti i dispositivi compatibili con l’applicazione e il sito web di Mediaset Play. Naturalmente la nostra redazione seguirà live l'incontro, con in più interviste e pagelle al termine della gara. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le novità sul mercato bianconero. Il direttore Pierpaolo Marino vuole infuocare la prossima sessione. Si lavora ad una bomba incredibile: 3 nomi sul piatto <<<