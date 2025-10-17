mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Dove vedere la partita contro la Cremonese: i dettagli

La gara tra Cremonese e Udinese si avvicina sempre di più: ecco dove e come vedere il posticipo della prossima giornata di Serie A
Cremonese e Udinese si sfidano nella settima giornata del campionato di Serie A. Dopo aver ottenuto cinque risultati positivi consecutivi, la Cremonese ha subito la sua prima sconfitta in campionato, perdendo 4-1 in casa contro l'Inter.

Nonostante ciò, la squadra di Nicola si trova al decimo posto della classifica con 9 puntiA un punto di distanza, si trova la compagine friulana allenata da Runjaic: l'Udinese ha 8 punti ed è reduce da un pareggio casalingo contro il Cagliari.

Tutto su Cremonese-Udinese: dalle formazioni dell'incontro, a dove seguirlo in televisione e in diretta streaming.

CREMONESE-UDINESE: CANALE TELEVISIVO E STREAMING DIRETTO

• Incontro: Cremonese-Udinese

• Data: lunedì 20 ottobre 2025

• Orario: 20. 45

• Canali TV: DAZN e Sky

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

