Udinese – Dramma Bijol, frattura allo scafoide: ecco quanto starà fuori

Momento nero per la rosa dell'Udinese. Proprio in questi ultimi minuti annunciato l'ennesimo infortunio. Ecco tutti i dettagli sul calciatore

Lo sloveno (che recentemente ha conquistato il pass per gli Europei del 2024) dovrà restare fuori per ben un mese . Il rientro infatti non potrà essere prima del gennaio 2024. Il problema che ha riscontrato l'ex CSKA Mosca? Una frattura da stress allo scafoide del piede destro.

Davvero un brutto colpo per la squadra che ha bisogno del calciatore per continuare la sua scalata in classifica. Adesso non si può fare altro che attendere il recupero e cercare una soluzione con Christian Kabasele favorito nel prendere quel ruolo in campo.