Udinese – Tanti (troppi) dubbi in mezzo al campo: Gotti ha due possibilità…

E' tutto pronto. Appuntamento fissato oggi alle 18:30. L'Udinese torna alla Dacia Arena. Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce, arbitrerà il big match. Dove vedere la partita? Ovviamente su Dazn. Mentre l'inizio della partita si avvicina, Luca Gotti avrebbe ancora alcuni dubbi da sciogliere. O meglio, lui sicuramente avrà già deciso come scendere in campo ma nessuno può sapere con certezze quale delle due possibili alternative sceglierà di utilizzare. In questo momento l'allenatore friulano si trova davanti a un bivio. La scelta che verrà presa potrebbe determinare seriamente l'esito della partita. Arriviamo al dunque. Ecco quali sono le perplessità di Gotti <<<