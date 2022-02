News Udinese – Tra dubbi e certezze: ecco come cambia il Torino

Il Torino si prepara in vista della gara di domani pomeriggio contro l'Udinese. Mister Ivan Juric deve sciogliere gli utli dubbi di formazione

I tifosi dell'Udinese non vedono l'ora di tornare a guardare i propri beniamini giocare. Bisognerà aspettare domani pomeriggio, quando alla Dacia Arena arriverà il Torino di Ivan Juric. Il calcio d'inizio è in programma per le ore 18. Si preannuncia una gara tosta e complicata per i friulani dato che i granata sembrano aver trovato la quadra giusta. Nelle ultime otto partite, infatti, hanno perso solamente contro i campioni d'Italia. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo a scoprire come potrebbe giocare il team piemontese. Tutti i dubbi e le certezze.

Probabile formazione

In porta partirà Milinkovic-Savic, a cui Juric vuole continuare a dare fiducia nonostante i due errori contro Sampdoria e Sassuolo. Il portiere serbo è stato il grande protagonista del match dell'andata con alcuni interventi che hanno evitato il pareggio. Difesa a tre composta da Rodriguez, Zima e Buongiorno. Sulle fasce sono pronti Singo e Vojvoda. I principali dubbi riguardano la mediana. Con l'arrivo di Ricci, Lukic non è più certo al 100% del suo posto da titolare. I due se la giocheranno per una maglia dal primo minuto. Lo stesso discorso vale per Mandragora e Pobega, con l'ex Udinese in vantaggio. Sulla trequarti, salvo sorprese, giocheranno Praet e Brekalo, i quali avranno il compito di supportare l'unica punta Sanabria. Andiamo a scoprire gli indisponibili.

Assenti

Juric dovrà fare i conti con due assenze importanti. Il leader della difesa, Bremer, dovrà scontare un turno di squalifica. Non ci sarà nemmeno Andrea Belotti. Ormai da qualche settimana, il gallo sta accusando un problema muscolare alla gamba destra. Lo staff granata sperava in un recupero per la gara contro l'Udinese, ma così non sarà. Sono indisponibili anche Djidji e Fares. Nel frattempo, torniamo a parlare di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore Pierpaolo Marino sembrerebbe voler tornare alla carica per un vecchio obiettivo. Ecco di chi si tratta <<<