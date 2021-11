Notizie Udinese – Tra dubbi e certezze: le probabili scelte di Gotti e Juric

Lunedì sera, l'Udinese affronterà in trasferta il Torino. Andiamo a vedere le probabili formazioni della gara

Forse, per la prima volta in stagione, mister Gotti avrà a disposizione l'intera rosa. Infatti, Samir, Pussetto, Arslan e Forestieri hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Naturalmente, l'eccezione è lo sqaulificato Victor Makengo. Il tecnico dei bianconeri sembra intenzionato a tornare al 3-5-2. Il 4-2-3-1 non è stato bocciato, ma per via delle caratteristiche del Torino, Gotti preferisce la difesa a tre. In porta giocherà Silvestri, carica e desideroso di riscattare l'errore dell'ultima partita. Il terzetto difensivo sarà il solito: Samir, Nuytinck e Becao. Sulle fasce non c'è più il solito ballottaggio a tre. Larsen è stato messo fuori rosa. Giocheranno Udogie e Molina. A centrocampo spazio a Walace, Pereyra e Arslan. Il duo d'attacco sarà composto da Beto e Deulofeu. Success e Pussetto pronti ad entrare a gara in corso. Possibile minutaggio anche per Samardzic.