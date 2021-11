Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà la partita contro il Torino

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la tredicesima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Redazione

La sosta per le nazionali sta giungendo al termine. Presto, Luca Gotti potrà avere a disposizione la rosa completa (ad eccezione degli infortunati). Nel frattempo, continua il lavoro al Bruseschi in vista della gara di lunedì sera contro il Torino. L'Udinese vuole tornare alla vittoria in trasferta che manca da due mesi. Entrambe le squadra si trovano a quota 14 punti in classifica. Si preannuncia un match equilibrato. Intanto, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dei friulani.

Designazione arbitrale

Sarà Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce, ad arbitrare la sfida in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino lunedì 22 novembre alle ore 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Lombardo e Capaldo e dal quarto uomo Rapuano. Al Var Fourneau, mentre all'Avar Galetto. Il signor Pezzuto ha diretto l'Udinese una sola volta, in occasione della partita d'esordio contro la Vecchia Signora terminata 2-2. Anche i granata hanno un unico precedente con il direttore di gara. Tuttavia, risale alla stagione 2018-2019: Torino-Frosinone 3-2. In questa stagione, l'arbitro salentino ha diretto 5 gare, di cui quattro di serie A ed una di Serie B. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di mister Luca Gotti.

I dubbi di Gotti

Il dubbio più grande riguarda il modulo. Ancora 4-2-3-1 o si tornerà al 3-5-2? Mister Gotti ha ancora qualche giorno di tempo per decidere. Le condizioni di Samir non preoccupano. Il brasiliano dovorebbe essere regolarmente a disposizione per lunedì. Nuytinck e Becao sicuri di una maglia da titolare, così come Molina ed Udogie. Senza lo squalificato Makengo e con l'infortunio di Arslan, potrebbe avere una chance dal primo minuto Jajalo. In attacco, non si toccano Deulofeu e Beto. Success pronto ad entrare a gara in corso.