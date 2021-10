Notizie Udinese, le probabili formazioni: ”dubbio amletico”

Domenica, al Gewiss Stadium si affronteranno Atalanta ed Udinese. Andiamo a vedere le probabili scelte di formazione dei due tecnici

Come ogni domenica, mister Gotti deve fare i conti con diverse assenze. Questa volta, però, il tecnico dei bianconeri non potrà utilizzare due titolarissimi . Pereyra è squalificato, mentre Deulofeu si è fatto male ieri in allenamento. Ma procediamo per gradi. Partiamo dal portiere. C'è Silvestri. Davanti a lui, i soliti tre: Samir, Nuytinck e Becao. A destra tornerà Molina , a sinistra agirà Stryger Larsen. A centrocampo, Walace e Makengo sono sicuri di una maglia da titolari. Resta da decidere il sostituto del Tucu. Al momento, Arslan è in vantaggio su Samardzic. In attacco, la coppia formata da Pussetto-Beto . Success è recuperato e partirà dalla panchina. Ma passiamo all'Atalanta.

In casa Atalanta la situazione è tragica. Gasperini è disperato. Gli indisponibili sono addirittura sei: Gosens, Demiral, Toloi, Hateboer, Pessina e Djimsiti. Tuttavia, la Dea ha una rosa molto lunga con giocatori di qualità anche in panchina. In porta nessun dubbio, giocherà il grande ex Juan Musso. Difesa inedita composta da Lovato, Palomino e De Roon, costretto ad arretrare la propria posizione. Sulle fasce spazio a Zappacosta e Mahele, mentre in mezzo al campo agiranno Freuler e Koopmeiners. La trequarti è un rebus. Gasperini sceglie sempre all'ultimo minuto. Al momento sembrano in vantaggio Malinovsky e Pasalic, con Zapata a guidare l'attacco.