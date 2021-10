Notizie Udinese, i precedenti con la Dea: ultimi anni disastrosi

Settantaquattro gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. I bianconeri si trovano in leggero vantaggio

Redazione

Domenica alle 12:30, l'Udinese sarà impegnata al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta. I bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi, ma non trovano la vittoria da più di un mese. I nerazzurri, invece, nell'ultimo turno hanno superato agevolmente l'Empoli per 4-1. Tuttavia, in casa, i ragazzi di Gasperini hanno ottenuto una sola vittoria in quattro gare. Per il resto tre sconfitte ed un pareggio. Sulla carta, non c'è partita. I ragazzi di Gotti faranno di tutto per ribaltare il pronostico iniziale. Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club. Friulani e bergamaschi si sono già affrontati settantaquattro volte in Serie A.

Precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben settantaquattro volte nella massima serie del campionato italiano. L'Udinese si trova in leggero vantaggio: 27 vittorie contro le 23 bergamasche. I pareggi sono 24. Tuttavia, negli ultimi anni sono sempre stati i nerazzurri a far festa. I friulani, infatti, non vincono dal lontano 11 dicembre 2016 quando si imposero per 1-3. Ma c'è di più. Dal 2017 ad oggi, la Dea ha vinto sette volte su nove incontri. Spesso e volentieri, la gara tra questi due club finisce con tanti gol. Vediamo allora chi sono i marcatori più prolifici.

I marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato ottantotto gol. I lombardi novantatré. Il migliore marcatore dei friulani è Di Natale con sei reti segnate, mentre per l'Atalanta comanda Luis Muriel a quota otto. Dei giocatori a disposizione di Gotti solamente Stryger Larsen e Pereyra (2 gol) hanno già segnato alla Dea. Tuttavia, el tucu salterà il match di domenica per squalifica. Per quanto riguarda i ragazzi di Gasperini, invece, sono finiti sul tabellino Duvan Zapata, Josip Ilicic, Mario Pasalic e Marten De Roon. Il colombiano ha segnato ben cinque reti, i trequartisti due e l'olandese una. Nel frattempo, torniamo a parlare di calciomercato. La dirigenza friulana starebbe pensando uno scambio folle in vista del mercato di gennaio. Ecco tutti i dettagli <<<