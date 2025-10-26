News Udinese – Atta show! Giocate magiche e due assist a referto

Il francese torna sulla via del bonus in modo strepitoso e da vero fantasista ha trovato due assist vincenti per la squadra

Lorenzo Focolari Redattore 26 ottobre - 12:17

Nelle settimane passate in tanti hanno chiesto ad Arthur Atta di trovare la via del bonus. Lo stesso Runjaic è cosciente delle sue capacità eccezionali nel dribbling ma servono goal dai suoi piedi. Nella gara di ieri il centrocampista francese ha saputo sfruttare al meglio la sua posizione e la sua fantasia per portare l'Udinese al primo successo casalingo.

Due assist al bacio per Karlstrom e per Davis che hanno aperto la strada per intravedere la vittoria. Questo è un chiaro segnale di come Atta sia una pedina fondamentale della squadra. Inoltre dispone di una svariata possibilità di ruoli. Da mezz'ala di inserimento a trequartista. Sa giocare bene sia lontano dall'area di rigore che vicino dietro le punte.

Ieri Atta ha ritrovato la via della produttività e la prossima sfida sarà contro la Juventus. Si tratta di un palcoscenico importante che metterà ulteriormente alla prova le qualità del ragazzo.