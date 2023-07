News Udinese | Due ex bianconeri al Cagliari: ecco di chi si tratta

Ritorno a sorpresa

Altro ritorno in Serie A in vista. Infatti, per Simone Scuffet al Cagliari è ormai cosa quasi fatta. Mancano ormai solamente pochi dettagli per l’annuncio del suo trasferimento dal Cluj ai rossoblù. In questo momento le parti sono al lavoro per definire la questione fiscale, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del decreto crescita. Il ventisettenne friulano è molto vicino a raggiungere Claudio Ranieri in Sardegna e a ripartire dalla Serie A dopo anni trascorsi all’estero, con APOEL Nicosia, Cipro, e ancora prima Kasimpasa, in Turchia”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ufficiale l'arrivo di Lorenzo Lucca: ecco i suoi punti di forza <<<