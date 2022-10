Verona-Udinese | Due fantasisti a confronto: sarà Verdi vs Deulofeu

Ecco le due chiavi i due tecnici useranno per provare a sbloccare il difficile posticipo del Bentegodi in programma domani sera alle ore 20,45

Nel segno del 10. Quando una partita si preannuncia bloccata e rocciosa come quella che andrà in scena domani al Bentegodi, l'unico modo per sbloccarla è affidarsi alla fantasia. Questo il piano dei due tecnici: mettersi nelle mani dei due giocatori con maggiore talento in campo. Da una parte gli scaligeri faranno carico sull'esordio dal primo minuto di Simone Verdi, mentre i bianconeri si affideranno al loro faro tecnico, ovvero Gerard Deulofeu. Sfida nella sfida che pare un duello medievale, con i due contendenti pronti a duellare per portare a casa il bottino pregiato, ovvero i tre punti.