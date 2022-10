News Udinese | Turci: “Ad oggi i bianconeri sono i peggiori da affrontare”

Domano sera l'Udinese è attesa a Verona per un match che può dire già molto sul futuro dei bianconeri. Dare continuità allo stato di forma visto nelle prime settimane anche al rientro dalla sosta sarebbe un segnale importante da lanciare alle concorrenti e un sintomo di maturità . Il test è dei più ostici, nonostante l'Hellas sia in grande difficoltà in questo avvio. L'ex Cioffi conosce alla perfezione i meccanismi dei bianconeri e sicuramente saprà come metterli in difficoltà.

Nel mentre, di questo inizio scoppiettante, ha parlato anche l'ex portiere dei bianconeri Gigi Turci , che ai microfoni di Tmw ha parlato della sua ex squadra e dei nuovi interpreti: " “Un riconoscimento meritatissimo per ciò che ha fatto vedere in campo la sua Udinese. Anche le grandi individualità fanno la differenza, una su tutte Deulofeu ”.

Turci ha poi proseguito, spiegando come i friulani siano la squadra rivelazione di questa Serie A e di come sia difficile giocarci contro in questa stagione: "Prima di dare giudizi definitivi io aspetterei ancora un po’ di tempo, ma bisogna dire che l’Udinese di questo avvio sta ricordando quella di qualche anno fa, in grado di raggiungere obiettivi importanti. In questo momento l’Udinese è la squadra peggiore da affrontare in tutta la Serie A. In questo momento i bianconeri sono la squadra da evitare, perché oltre alle qualità ha anche un entusiasmo incredibile. Sono convinto che il gruppo abbia le basi per disputare un campionato di vertice”. Si conclude qua l'intervista all'ex giocatore. Del momento dei friulani ha parlato però anche un altro ex Udinese. Ecco di chi si tratta <<<