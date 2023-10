Udinese – Due nazionali stanno rientrando ad Udine, come sono andati

Sono due i giocatori della nazionale pronti a rientrare in quel di Udine. Il team non vede l'ora di poterli riaccogliere al Bruseschi

Iniziano a terminare gli impegni con la propria nazionale e di conseguenza sono diversi i calciatori pronti a rientrare in quel di Udine. Ieri c'è stato l'ultimo match per due bianconeri, andiamo a vedere come sono andati e soprattutto quando rientreranno al Bruseschi.

Il primo è l'irlandese Festy Ebosele. Stiamo parlando di un calciatore estremamente interessante con grande velocità, che però non ha trovato continuità con la sua Irlanda, visto che nel corso delle due partite è rimasto sempre in panchina per tutti e novanta i minuti.

Il secondo è il portiere Okogie. Con la sua Nigeria non è mai sceso in campo, in quella che sta diventando una stagione da riserva a tutti gli effetti, sin dal suo primo giorno di campionato.

