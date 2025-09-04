Udinese News – Criscitiello duro su Niccolò Zaniolo: le parole

Il direttore di Sportitalia ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza importanti sul colpo Zaniolo all'Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 11:56)

Michele Criscitiello, già direttore della televisione ufficiale dell’Udinese, ha criticato la decisione della squadra bianconera di assegnare la storica maglia numero 10 a Nicolò Zaniolo. Durante una diretta di Sportitalia Mercato, il Direttore ha dichiarato: “Quando abbiamo saputo dell’arrivo di Zaniolo all’Udinese, eravamo già scettici sulla trattativa".

"Poi abbiamo appreso che gli verrà conferita anche la 10 e siamo stati presi da un momento di sconcerto, tanto da interrompere le trasmissioni. Stiamo parlando di un giovane che, solo cinque mesi fa, ha vissuto un brutto episodio nello spogliatoio di una squadra Primavera".

"Ma di cosa stiamo discutendo? Non facciamo i moralisti e i falsi ipocriti. Udine è come la mia terza casa, tifo per l'Udinese, ho affetto e sarò sempre grato. Ma la numero dieci di Di Natale non può essere data a Zaniolo".