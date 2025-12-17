A metà della settimana Runjaic inizia ad inquadrare i possibili convocati per la gara contro la Fiorentina. Andiamo a vedere il bollettino dell'Udinese. Nella sezione degli squalificati non vi è alcune nome dei calciatori bianconeri.
Udinese – Squalificati, indisponibili e diffidati: il bollettino
Runjaic prepara la squadra giorno dopo giorno per stabilire l'elenco dei convocati da portare contro la Fiorentina
La situazione è più drammatica per gli indisponibili. Atta rimarrà out dal momento che la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è ancora in corso di recupero. Il suo rientro è stimato per fine Dicembre. Zemura rimarrà ai box almeno fino ad inizio Gennaio a causa della lesione al flessore della coscia destra.
Kamara rimane in forte dubbio dal momento che la fascite plantare sembrava essere superata già per la partita contro il Napoli ma non è stato così. Runjaic non vuole rischiare di accelerare i tempi pertanto il corso della settimana sarà indicativo. Nessun diffidato è presente in squadra. Le ultime di mercato: Parla il presidente: “Atta? Ecco il suo futuro…” <<<
