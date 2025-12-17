Udinese – Squalificati, indisponibili e diffidati: il bollettino

A metà della settimana Runjaic inizia ad inquadrare i possibili convocati per la gara contro la Fiorentina. Andiamo a vedere il bollettino dell'Udinese . Nella sezione degli squalificati non vi è alcune nome dei calciatori bianconeri.

La situazione è più drammatica per gli indisponibili. Atta rimarrà out dal momento che la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è ancora in corso di recupero. Il suo rientro è stimato per fine Dicembre. Zemura rimarrà ai box almeno fino ad inizio Gennaio a causa della lesione al flessore della coscia destra.