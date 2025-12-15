Notizie Udinese – Ekkelenkamp regala gioie e punti: l’analisi

Il centrocampista olandese ha sostituto alla grande Arthur Atta siglando in goal che ha portato alla vittoria

Lorenzo Focolari Redattore 15 dicembre - 09:55

In tanti avevano cercati di prevedere Ekkelenkamp sulla fascia sinistra per coprire le assenze di Kamara e Zemura. Mister Runjaic ha stupito e ha proposto Bertola come esterno di centrocampo, mantenendo così un assetto più difensivo e il centrocampo intatto. Questo ha messo l’Udinese in condizioni stabili per affrontare il Napoli.

Chi ha dato maggiori gioie è stato proprio Ekkelenkamp. Già nel primo tempo ha rappresentato una vera e propria spina nel fianco degli azzurri, con inserimenti mirati e tanta pressione per prendere palla. L’avvio della seconda parte di gioco ha allargato le “maglie” difensive di entrambe le squadre e l’olandese ha trovato il suo momento.

Esattamente come la scorsa stagione al Maradona, Ekkelenkamp ha sfoggiato un altro super goal. Siamo poco fuori l’area di rigore del Napoli, l’olandese conduce palla ma ha due avversari addosso che stringono su di lui per prendergli terreno. In quel momento scatta il tocco con il destro mirato a spostare la palla quanto basta e lasciare andare la gamba. Il risultato ha visto un tiro potente che è sceso dietro la testa di Milinkovic-Savic, spaccando il set del porta. Una tale prodezza ha regalato i tre punti. Le valutazioni: Tre punti portati dall’Olanda: le pagelle<<<