Udinese-Athletic Bilbao / Ebosele: “Abbiamo giocato una buona gara”

Il team bianconero continua a fare la differenza sul campo ed oggi ha fornito una buona prestazione in amichevole. Ecco le parole di Festy

Il team bianconero oggi è sceso in campo per un'amichevole di grande livello contro l'Athletic Bilbao di mister Valverde. Il match si è concluso sul 1-0 con un gol importante di Inaki Williams. L'errore decisivo è arrivato da parte del giovane Simone Pafundi, ma adesso non bisogna colpevolizzare un giovane ad una delle sue prime prestazioni negative. Allo stesso tempo Festy Ebosele ha fatto il punto su questo incontro. Non perdere tutte le parole del giocatore che è arrivato quest'estate dal Derby County e sta cercando di prendere un posto importante in vista della seconda parte di questa stagione.

"Nonostante il risultato, penso che abbiamo giocato una buona gara. Sono contento per il mio momento di forma". Difficile essere felici per una sconfitta arrivata in questo modo e a pochissimo dalla fine, visto che sarebbe stato un risultato di tutto rispetto. Effettivamente, però, è stata giocata una buonissima gara da parte del bianconero che anche sulla fascia non di sua competenza è riuscito a rendersi pericoloso in ogni azione. Adesso bisogna pensare ai prossimi match, visto che venerdì prossimo si scenderà in campo per la partita contro il Lecce di Barone. Allo stesso tempo non perdere la seconda parte dell'intervista.

Il rapporto con Sottil — "Ogni settimana prendo sempre più confidenza delle mie qualità, il mister mi dà molte indicazioni e credo di essere cresciuto molto in questi mesi. Sono pronto per affrontare la seconda parte di stagione ed aiutare i miei compagni". Questi incontri amichevoli hanno messo fiducia e alzato il morale di un talento che nella prima parte di stagione è sempre stato messo da parte.