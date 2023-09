Notizie Udinese – Ebosele o Ferreira? Macché, ecco il titolare sulla destra

Il team bianconero si prepara ai prossimi incontri di campionato. Non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita e sui cambi di formazione

Le ultime notizie sull'Udinese permettono di iniziare a pensare al futuro della squadra. Soprattutto con l'ultimissimo arrivo di questa infinita campagna acquisti: Roberto "El Tucu" Pereyra . Andrea Sottil non vede l'ora di poterlo avere sul campo da gioco. Per poter sfruttare le sue capacità, andiamo a vedere in che zona di campo potrebbe giocare.

Il suo posto da titolare

Sulla fascia destra pare che non hanno convinto né Festy Ebosele e né Joao Ferreira, proprio per questo motivo ci si sta preparando ad un possibile cambio delle gerarchie. Pereyra arriva per fare il titolare e il posto sulla destra sarà ancora il suo.