Udinese | Ebosele: ”Non vedo l’ora che inizi il campionato. Sto crescendo”

Lunedì 1 Agosto 2022 su Udinese TV, come per Guessand ed Abankwah, è andata in scena la presentazione di Fesy Ebosele , esterno irlandese arrivato in questa sessione di mercato dal Derby County. Approfittiamo per fargli gli auguri di compleanno (ieri ha compiuto 20 anni). Nella sua prima intervista da calciatore dell'Udinese, il 20enne irlandese ha parlato di diversi argomenti, in particolar medo delle sue esperienze passate e delle aspettative per il futuro. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo nel dettaglio le dichiarazioni di Ebosele: