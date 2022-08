Notizie Udinese – Ebosele è pronto: domani arriva la grande chance

Il team guidato dal tecnico Andrea Sottil, continua a lavorare in vista del secondo impegno di campionato. La squadra ha voglia di sorprendere e prendersi i primi tre punti di questo lungo percorso. L'idea è quella di arrivare il più in alto possibile, senza porsi delle grandi aspettative o degli obiettivi irraggiungibili. Come ogni anno, però, ci sono delle cessioni che possono fare la differenza e che sicuramente cambiano l'ossatura della squadra. Nel corso di questa annata è toccato a Nahuel Molina abbandonare la Dacia Arena. Negli ultimi giorni, un po' a sorpresa, è stato il turno anche di Brandon Soppy (contattato dall'Atalanta). Di conseguenza l'Udinese è in una situazione in cui deve monitorare il mercato . Nel frattempo, però, arriva l'occasione per un neo acquisto.

Il protagonista dell'articolo è Festy Ebosele. Il terzino destro è arrivato dal Derby County nel corso di quest'estate e non vede l'ora di prendersi un posto da assoluto protagonista. Quella di domani pomeriggio sarà la sua grande occasione, visto che scenderà sul campo della Dacia Arena dal primo minuto. In caso di buona prestazione, la società potrebbe aspettare il rientro del portoghese Buta e non operare sul mercato. Anche se non può essere esclusa la possibilità in cui il giocatore non si faccia trovare pronto e di conseguenza ancora acerbo per il massimo campionato italiano. A quel punto, il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sarebbe costretto ad operare e cercare un nuovo esterno interessante.