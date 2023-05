News Udinese – Ebosele unica luce in un pomeriggio difficile / Il focus

Brutta giornata quella di ieri per l'Udinese e per tutti i suoi tifosi. Contro la Fiorentina non c'è mai stata partita ed infatti la squadra di Vincenzo Italiano si è portata a casa il match senza grossi rischi o sacrifici. I bianconeri in realtà non sono mai entrati in campo e di conseguenza la viola non ha potuto fare altro che approfittarne e di conseguenza portarsi a casa questi tre punti che pesano come un macigno alla corsa all'ottavo posto. Nel pomeriggio oscuro di Firenze, però, c'è anche una nota positiva e stiamo parlando di un calciatore che sta continuando a scalare le posizioni verso la titolarità: Festy Ebosele. Da quando si è infortunato il suo compagno di reparto Ehizibue sta ricevendo più spazio e soprattutto sta facendo vedere a tutti le sue qualità.