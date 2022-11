Notizie Udinese | Ebosse convocato per i Mondiali: “Realizzo un sogno”

Il difensore dei bianconeri è stato inserito nella lista dei 26 giocatori del Camerun che prenderà parte ai prossimi Mondiali in Qatar

Redazione

L'Udinese sarà ai Mondiali in Qatar. nella giornata di ieri è arrivata anche l'ufficialità: Enzo Ebosse prenderà parte alla competizione iridata e sarà a Qatar 2022 in rappresentanza dei bianconeri. Al momento è l'unico bianconero certo di partecipare alla competizione che sta per prendere il via. Perez potrebbe raggiungerlo, ma è ancora in forse la sue presenza. Nessuna possibilità invece per il Tucu Pereyra, uscito dalle gerarchie del c.t. Scaloni ormai da tempo.

Il centrale camerunense ha raccontato tutta la sua gioia sui propri canali social: "Un sogno che diventa realtà. Orgoglioso di rappresentare il Camerun ai Mondiali". Il terzino ha anche spiegato come per lui sia un grande onore rappresentare tutta l'Africa. In più ha colto l'occasione per ringraziare "tutti i club che in cui ho militato, gli allenatori che ho incontrato, i tifosi che ho incontrato e tutti coloro che hanno creduto in me fin dall'inizio".

Il profilo — Ebosse è arrivato a Udine durante il mercato estivo. Finora in bianconero ha totalizzato 12 presenze in campionato per un totale di 671 minuti in campo. L'infortunio di Becao gli ha dato l'occasione di giocare da titolare, ruolo che ricopre costantemente da 4 partite consecutive. Anche se il braccetto difensivo non è il suo ruolo principe, ha saputo dare garanzie e affidabilità. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema infortuni. Anche l'Udinese deve rinunciare a diversi suoi componenti. Ecco chi potrà esserci e chi non ci sarà in questa ultima trasferta del 2022. Becao e Udogie i primi indiziati: le ultime <<<