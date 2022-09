Udinese | Ebosse: ecco chi è il tuttofare che sta impressionando Sottil

Enzo Ebosse è l'esempio lampante del fatto che nel calcio odierno i ruoli non esistono più, ma esistono i compiti tattici. Arrivato in sordina in estate dall' Angers , squadra che milita in Ligue 1, per circa 4 milioni di euro, Ebosse ha fin da subito mostrato grandi doti di adattabilità. Nato come terzino sinistro puro ai tempi del Lens, il camerunense ha saputo evolversi in più posizioni, tanto da essere schierato più volte anche come difensore centrale.

Il minuto '16, della gara poi vinta dai bianconeri per 4-0 contro i capitolini, ha cambiato il futuro prossimo a Udine per Enzo Ebosse. Infatti l'esterno camerunense è subentrato al posto dell'infortunato Bijol, andando a posizionarsi come braccetto di sinistra nella difesa a tre. Da lì in poi, gara condotta magistralmente, sia in copertura che in impostazione. Non è la prima volta che Sottil adotta questa scelta, già fatta vedere con l'inserimento di Masina nei tre dietro. Stessa funzione, potremmo dire, la svolge Dimarco con l'Inter: interpretazione del ruolo che rende più fluido il gioco e più pericolosa la squadra in fase in fase offensiva. Vedremo quindi come si comporterà questo pomeriggio Ebosse, chiamato a un compito non facile nel limitare il neoacquisto neroverde Laurentiè. Cambiando rapidamente di scorso, andiamo a sentire le dichiarazioni del mister. Ecco le parole di Sottil nella conferenza prepartita <<<