News Udinese – Ebosse e il mondiale / Ecco come è andata l’ultima partita

Ieri contro il Brasile c'è stato l'esordio per Ebosse. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla partita giocata dal difensore bianconero

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato ed infatti proprio per questo pomeriggio è stata fissata la prima amichevole in preparazione alla seconda parte di stagione. Si parla di un test non molto impegnativo e contro una squadra della prima serie slovena. Comunque ci sarà la possibilità di valutare l'andamento della preparazione. Il Tabor Sezana sicuramente non sarà un pericolo anche per le seconde linee e seguite assieme a noi il match sul nostro sito a partire proprio dalle 15 in punto. Oggi sul campo non ci sarà il difensore camerunense. andiamo a vedere come si è comportato Enzo Ebossenel corso del suo primo incontro del mondiale.

Il centrale è sceso sul campo nel match più difficile ed impossibile da sottovalutare. Una partita che vale tantissimo contro la nazione più vincente del nostro calcio. Il Brasile di Tite sembrava imbattibile fino a ieri sera. Visto che il Camerun è riuscito ad ottenere un risultato storico e portarsi a casa tre punti. Sfortunatamente per la squadra africana non arriva la qualificazione al prossimo turno. Resta un grande successo di prestigio che non riusciva ad ottenere più nessuno da diverso tempo. Andiamo a vedere come si è comportato il difensore centrale di proprietà dell'Udinese.

La partita di Ebosse — Quella del calciatore ex Angers è stato una partita di ottima fattura, anche perché ha subito attacchi per tutti e novanta i minuti da molti degli esterni più forti del calcio mondiale. Bisogna continuare in questo modo anche quando tornerà in Italia. L'Udinese lo aspetta a braccia aperte, anche perché le sue prestazioni saranno fondamentali per continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Il sogno resta l'Europa e servono tutti per poterlo conquistare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Ecco il punto sul mercato bianconero. News importanti sul futuro di Beto <<<