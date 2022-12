News Udinese – Arriva la sua ora / Ultima chiamata per Enzo Ebosse

La squadra si prepara all'inizio del campionato, ma c'è ancora un talento impegnato in Qatar. Il punto sul difensore centrale Enzo Ebosse

Redazione

La campagna mondiale di Enzo Ebosse fino ad oggi è stata un parziale fallimento. Il giocatore ha sempre avuto un ruolo importante all'interno della formazione camerunense, ma nel corso di questa competizione non è ancora riuscito ad esordire. Al momento sicuramente resta una situazione in continua evoluzione e tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro, anche perché manca ancora una partita (la più importante di tutto il girone). Il Brasile ha già ipotecato la qualificazione e molto probabilmente nessuno può toglierli il primo posto (salvo risultati clamorosi) di conseguenza questa sera scenderà in campo con le seconde linee. Allo stesso tempo il Camerun potrebbe dare più spazio a chi, fino ad oggi, non è riuscito a dire la sua sul campo da gioco.

Enzo Ebosse si scalda e non vede l'ora di compiere il suo esordio all'interno della competizione più importante di tutta la storia del calcio. Sicuramente è un grande onore già essere convocato, ma la scesa in campo in uno stadio prestigioso come quello che ospita un mondiale è senza ombra di dubbio un traguardo di ancor più grande livello. Al momento le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto non sono altissime, anche perché il Camerun ha ancora possibilità di passare il turno e di conseguenza si farà affidamento sui titolarissimi. Chissà, però, che non possa entrare a partita in corso per dire la sua.

L'esordio arriverà? — Difficile dare con certezza una risposta a questa domanda, ma sicuramente c'è fiducia e si spera che Enzo possa avere la sua occasione per mettersi in mostra. Al termine di questo incontro sarà il momento di fare i calcoli e soprattutto riposarsi prima di tornare sui campi del Bruseschi.