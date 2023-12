Udinese – Ebosse non molla e fissa la data: “Ecco quando torno in campo…”

Enzo Ebosse continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'infortunio contro il Cagliari ha minato la sua stagione in maniera davvero seria, visto che rischia di rientrare sul campo e di aver giocato una sola partita da 20 minuti nel corso dell'ultima stagione . Ecco le dichiarazioni del difensore centrale.

"Sta andando tutto bene, il recupero è lungo ma devo guardare avanti. Dalla prossima settimana riprenderò a correre e proverò a ritornare per marzo per giocare gli ultimi due mesi di stagione. La squadra la vedo bene, sappiamo che non è un periodo facile per noi ma ci alleniamo bene e dobbiamo provare a fare sempre meglio per salire in classifica".