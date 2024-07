Notizie Udinese / Ebosse torna in gruppo: tutti i dettagli

Enzo Ebosse torna ufficialmente in gruppo in vista della prossima stagione di campionato. Ecco tutti i dettagli sul difensore camerunense

Enzo Ebosse è tornato ufficialmente in gruppo e sta iniziando a preparare la prossima stagione di campionato. Il difensore centrale che vestirà la maglia dell'Udinese per la terza stagione consecutiva è pronto per tornare sul campo da gioco e dire la sua. Non dimentichiamo che la sua stagione è durata davvero pochissimo, visto che si è limitata a qualche minuto contro il Cagliari prima del ritorno sotto i ferri per via del ginocchio.