News Udinese | Ebosse: “Voglio essere titolare contro i biancocelesti”

Visto l'infortunio occorso a Rodrigo Becao, ai box nella partita di ieri a causa di un affaticamento muscolare di cui non si conoscono ancora gli esiti, è stato ancora il turno dal primo minuto per Enzo Ebosse. Il terzino camerunense, arrivato in estate dall'Angers, ha disputato la sua seconda partita da titolare dopo quella in trasferta contro il Sassuolo. Sottilè costretto nuovamente a inserirlo per emergenza in un ruolo ancora non suo, quello del braccetto di difesa. Il giocatore deve ancora abituarsi ad interpretare questa posizione e anche ieri non è sembrato a proprio agio nel ricoprirla.