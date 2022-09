Roma-Udinese | Ecco l’arbitro che dirigerà la sfida dell’Olimpico

Fabio Maresca ha diretto ben 12 gare di Serie A dell'Udinese. Un bilancio equilibrato con sei vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. L’ultimo incontro fa ben sperare, con i bianconeri che hanno battuto per 4-0 il Cagliari in trasferta il 18 dicembre del 2021. Nelle gare casalinghe due sconfitte contro la Lazio nel lontano settembre 2018 e quella del marzo 2021 per 0-1. Stesso numero di direzioni in campionato anche con i giallorossi. Due i match della scorsa stagione con relative sconfitte a Verona contro l’Hellas ed in casa contro il Milan con tantissime proteste per un fallo di Kjaer su Pellegrini all’ultimo minuto. Prima di queste due partite cinque vittorie e altrettanti pareggi anche se gli ultimi tre punti risalgono al 15 luglio 2020 con il successo all’Olimpico sempre contro gli scaligeri per 2-1. Vedremo quindi, chi spezzerà questo trend negativo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. Ecco il punto sugli acquisti del direttore Marino <<<