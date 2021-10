Notizie Udinese – Ecco l’arbitro del match contro il Verona

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la decima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Redazione

Dopo l'incredibile pareggio, arrivato all'ultimo secondo contro l'Atalanta, l'Udinese ha grande entusiasmo. Non c'è tempo nemmeno per festeggiare. Tra due giorni ci sarà il match contro l'Hellas Verona, reduce dal clamoroso 4-1 contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. I friulani rincorrono una vittoria che manca da più di un mese. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena mercoledì 27 ottobre alle 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Giallatini e Di Monte e dal quarto uomo Santoro. Al Var Doveri, mentre all'Avar Di Iorio. Il signor Marchetti non ha mai diretto l'Udinese. I precedenti con il Verona, invece, sono due e risalgono entrambi allo scorso campionato: 2-2 contro il Genoa e 2-2 con il Bologna. L'arbitro romano ha esordito in Serie A proprio in occasione della sfida di Marassi tra i rossoblu e gli scaligeri (20 febbraio 2021). In questa stagione ha arbitrato la gara tra Cagliari e Sampdoria. In attesa di questa sfida, andiamo a vedere i dubbi di Gotti.

Dubbi di formazione

Gotti, in conferenza stampa, è stato chiaro: ''in queste tre partite cercherò di utilizzare più giocatori possibili''. Contro il Verona, quindi, potremmo assistere a diversi cambi. Il modulo potrebbe essere il 3-4-3 visto a Bergamo. In porta ed in difesa dovrebbero giocare i titolari. Sulla fascia destra, il tecnico friulano potrebbe dare spazio dal primo minuto a Brandon Soppy. A sinistra è pronto Larsen. Walace e Makengo ancora pronti a partire da titolari, ma sia Arslan che Samardzic scalpitano. Beto è intoccabile. A supporto del portoghese potrebbero agire Molina e Success. Tutto però dipenderà dal recupero di Deulofeu. Nel frattempo, torniamo sulla gara di ieri. Ecco le pagelle del match. Voti incredibili <<<