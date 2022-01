News Udinese – Ecco chi dirigerà il prossimo incontro / L’arbitro

Oggi viene scelto il direttore di gara valido per il prossimo incontro. Non è la prima volta che arbitra una partita dell'Udinese. Le ultime

Redazione

Scelto oggi il direttore di gara per il prossimo match delle zebrette. Parliamo di una partita che si preannuncia a dir poco impossibile, uno scontro tutt'altro che banale. Il match contro i bianconeri guidati da Max Allegri. La squadra del tecnico toscano, a differenza dei friulani, sta attraversando un ottimo momento di forma e sarà difficile da fermare. Bisogna veramente dare tutto per poter sperare di portare a casa un risultato positivo, vista anche la situazione di classifica. Con il Cagliari (che nonostante i due match in più) comincia a farsi sotto. Andiamo a vedere quale sarà l'arbitro che dirigerà il match. Non è la prima volta che segue un incontro del team bianconero.

Il direttore di gara

La partita che andrà in scena allo Stadium sabato sera, sarà gestita da Antonio Giua della sezione di Sassari. L'ultimo match diretto in questa Serie A è stato il rocambolesco 3-3 tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Se parliamo di Udinese, invece, è da diverso tempo che non arbitra un match. L'ultimo incontro è stato quello contro il Lecce, nell'oramai lontano Gennaio del 2020. Parliamo di due stagioni intere. Intanto andiamo a vedere da chi sarà affiancato nella direzione della gara.

I suoi assistenti

I guardalinee saranno Raspollini e Di Gioia. Il quarto uomo è già stato annunciato e stiamo parlando di Fourneau. Al Var Chiffi ed il suo assistente sarà Cecconi. La partita di sabato si prospetta molto importante, motivo per cui la dirigenza bianconera si sta muovendo sul mercato per poter rinforzare la rosa. Un nuovo colpo è stato chiuso, manca solo l'ufficialità. Anche Gianluca Di Marzio ha confermato il tutto, andiamo a vedere di chi si tratta. Arriva ad Udine per rilanciarsi. Ha le qualità per sorprendere tutti i tifosi. Pronto per difendere la maglia bianconera <<<