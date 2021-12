Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà il match di Coppa Italia

Domani alle ore 18, l'Udinese affronterà il Crotone nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ecco l'arbitro della gara

Siamo ormai giunti alla fine della prima parte di stagione. Il bilancio, in casa Udinese, è abbsatnza negativo. I friulani hanno ottenuto tre vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Inoltre, c'è da segnalare l'esonero di Luca Gotti. La società ha affidato la panchina a Gabriele Cioffi. Il tecnico toscano dovrà cercare di dare una svolta. Domani, il team bianconero affronterà, alla Dacia Arena, il Crotone nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente volerà all'Olimpico per affrontare i biancocelesti di Maurizio Sarri. Ecco l'arbitro dell'incontro.

Designazione arbitrale

Sarà Matteo Gualtieri, della sezione di Asti, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena martedì 14 dicembre alle ore 18:00. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Tolfo e Fontemurato e dal quarto uomo Giacomelli. Al Var Nasca, mentre all'Avar Cecconi. Il signor Gualtieri non ha mai diretto una gara dell'Udinese e nemmeno del Crotone. Infatti, il fischietto piemontese, finora ha arbitrato partite di Serie C e campionato Primavera. Domani sarà un bel banco di prova anche per lui. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di Cioffi.

I dubbi di Cioffi

Mister Gabriele Cioffi dovrebbe effettuare diversi cambi rispetto alla squadra vista sabato contro i rossoneri. Molto probabilmente, in difesa verrà schierato Samir, out per squalifica nell'ultimo turno. Ma procediamo per gradi. Partiamo dalla porta. Il tecnico toscano potrebbe concedere una chance a Daniele Padelli. Linea difensiva composta da Perez, De Maio e Samir con Soppy e Zeegelaar sulle corsie esterne. A centrocampo sono pronti Jajalo, Makengo e Samardzic. In attacco, due maglie per quattro giocatori. Ballottaggio Success-Forestieri e Nestorovski-Pussetto. Potrebbero agire Success (squalificato contro il Cagliari) e Nacho Pussetto.