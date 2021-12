Notizie Udinese – Le probabili formazioni: Pussetto chiede spazio

Domani alle 18, l'Udinese scenderà in campo contro il Crotone. Vediamo le probabili scelte di formazione di Gabriele Cioffi e Pasquale Marino

Redazione

Non c'è un attimo di sosta. Dopo il match di sabato contro i rossoneri, l'Udinese tornerà in campo domani per affrontare il Crotone, nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente volerà all'Olimpico per affrontare i biancocelesti di Maurizio Sarri. Il team bianconero non vuole steccare questa gara. Una vittoria porterebbe fiducia e positività. Nel frattempo, ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici.

Cioffi

Probabilmente, mister Cioffi opterà per la difesa a tre. Vuole dare continuità. Tuttavia, ci sarà molto spazio per le seconde linee. A partire dalla porta. Padelli è in vantaggio su Marco Silvestri. Per l'ex Torino sarebbe l'esordio con la maglia bianconera in gare ufficiali. Linea difensiva composta da Perez, De Maio e Samir, visto che sabato non ha giocato per squalifica. Sugli esterni, dovrebbero agire Soppy e Zeegelaar con Jajalo, Makengo e Samardzic a centrocampo. In attacco, due maglie per quattro giocatori. Ballottaggio Success-Forestieri e Nestorovski-Pussetto. Al momento, sembrano essere avanti il nigeriano e l'argentino. Ma passiamo alle scelte di Pasquale Marino.

Udinese (3-5-2): Padelli, Perez, De Maio, Samir, Soppy, Jajalo, Makengo, Samardzic, Zeegelaar, Success, Pussetto

Marino

Il Crotone si trova in un momento nero. I calabresi, che non vincono dal sedici ottobre, occupano il terz'ultimo posto del campionato di Serie B. Nelle ultime cinque partite, sono arrivate cinque sconfitte. Contro l'Udinese, vogliono dare una svolta alla stagione. Marino, quindi, non farà grandi cambiamenti. Spazio al 4-4-1-1. In porta, c'è Festa. Davanti a lui dovrebbero agire Nedelcearu, Canestrelli, Paz e Sala. A centrocampo Estevez e Vulic, con Molina e Zanellato esterni alti. Benali è pronto ad agire sulla trequarti per supportare Mirko Maric, reduce dal gol nell'ultimo turno. Nel frattempo, in attesa di questa importante gara, torniamo a parlare di calciomercato. Ecco tutte le ultime novità. Pierpaolo Marino è carico <<<

Crotone (4-4-1-1): Festa, Nedelcearu, Canestrelli, Paz, Sala, Estevez, Vulic, Molina, Zanellato, Benali, Maric,