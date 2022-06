Notizie Udinese – Ufficiale il calendario / Si parte subito fortissimi

Il team bianconero continua a lavorare verso la prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza

Il team bianconero continua a lavorare verso la prossima stagione. Un'annata che non si potrà sbagliare e su cui si punta fortemente. Sicuramente come tutte le altre società di Serie A questa mattinata era dedicata alla stipulazione dei calendari. La prima sfida risalta subito agli occhi di tutti, visto che la squadra allenata da Andrea Sottil se la dovrà vedere con una delle società più forti del nostro calcio. Stiamo parlando di una vera e propria corazzata e bisognerà fare il massimo per potersi togliere delle soddisfazioni. Non perdere tutti i dettagli su questo primo ed importantissimo scontro che aprirà il campionato 2021/2022. Ecco tutti i dettagli.

L'opponente

L'Udinese dovrà partire per una trasferta tutt'altro che semplice, visto che se la dovrà vedere con gli attuali e freschi Campioni d'Italia. I rossoneri non vedono l'ora che la stagione riparta per poter difendere il tricolore che vestiranno sulle magliette. Dall'altra parte, però, ci sarà una squadra che ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronta e non vede l'ora di dire la sua contro qualsiasi avversario. Anche perché gli ultimi due precedenti hanno parlato chiaro e dimostrato che i bianconeri possono mettere in difficoltà la squadra di Milano. Ecco come sono andati i due precedenti scontri.

I precedenti

In molti se li ricorderanno ancora, ma rinfreschiamo la memoria. I precedenti tra Udinese e la squadra allenata da Stefano Pioli hanno creato non pochi grattacapi ai rossoneri. Nelle due sfide nessuna delle due società è uscita vittoriosa ed anzi c'è stata una parità complessiva quasi devastante. Di conseguenza bisognerà affrontare questa partita con le dovute precauzioni, ma con la consapevolezza che si parla di una sfida da affrontare vis a vis. In conclusione non perdere tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato. Si prepara un vero e proprio duello