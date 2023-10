Udinese – Ecco tutti i dettagli sull’amichevole con il Rijeka

L'orario e l'avversario

La partita che andrà in scena questo sabato sarà contro il Rijeka. Il match si giocherà in trasferta, più precisamente allo stadio Kantrida di Rijeka. Il fischio d'inizio è stato fissato per le ore 17. Una partita davvero importante per provare quei giocatori che hanno trovato poco spazio fino a questo momento.