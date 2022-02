News Udinese – Ecco chi dirigerà il match del Bentegodi

Domenica pomeriggio, l'Udinese affronterà il Verona al Bentegodi. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro. Ecco chi è

L' Udinese è tornata al successo interno dopo tre mesi dall'ultima volta. Contro il Torino, si è vista una squadra determinata, concentrata e desiderosa di conquistare i tre punti. Adesso, serve continuità. A Verona non sono ammessi passi falsi. Nel frattempo, sono state rese note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dei bianconeri. Il profilo.

Sarà Andrea Colombo , della sezione di Como, ad arbitrare la sfida in programma allo stadio Bentegodi domenica 13 febbraio alle ore 15:00. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Alassio e Colarossi e dal quarto uomo Marinelli. Al Var Fabbri, mentre all'Avar Vecchi. Il fischietto lombardo non ha mai diretto né l'Udinese e nemmeno il Verona. Il motivo? Quella di domenica, sarà per lui la seconda gara della carriera arbitrata in Serie A dopo Torino - Empoli 2-2 dello scorso 2 dicembre. Colombo è un arbitro giovane (32 anni) che fin qui ha diretto prevalentemente match di Serie D e Lega Pro. In attesa di questa partita, andiamo a vedere i dubbi di mister Gabriele Cioffi e Igor Tudor

Mister Cioffi sta seriamente pensando di concedere un turno di riposo a Beto. La coppia d'attacco potrebbe essere formata da Success e Deulofeu, ma attenzione anche a Pussetto. Per il resto, pochi dubbi. L'unico ballottaggio è tra Marì e Perez per affiancare Nuytinck e Becao. Ma passiamo al Verona. Igor Tudor spera nei recuperi di Caprari e Faraoni. I due ce la metteranno tutta per scendere in campo domenica. Il primo potrebbe affiancare Barak sulla trequarti per supportare la punta Simeone. Il secondo, invece, si candida per un posto da titolare sulla fascia destra. Ballottaggio aperto con Depaoli. A centrocampo, pronti Tameze e Veloso. Difesa composta da Gunter, Casale e Ceccherini. Nel frattempo, ecco le ultime sul caso Festy Ebosele. Tutti gli aggiornamenti <<<