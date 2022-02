Udinese – Ecco Festy Ebosele / Alla scoperta del nuovo terzino bianconero

Quando meno te lo aspetti, la società bianconera piazza un colpo a sorpresa. Stiamo parlando del terzino irlandese Ebosele: scopriamolo

Nella giovanissima carriera della nuova zebretta, c'è già tanto da raccontare. Nasce in Irlanda, ma è originario della Nigeria. Cresce nella Bray Academy e solo nel 2018/2019 si trasferisce in Inghilterra, più precisamente al Derby County. Fino all'anno scorso gioca principalmente con le giovanili del club inglese, fino al 9 Gennaio data in cui esordisce con la prima squadra. Nel match di F.A. Cup contro il Chorley e si fa subito notare, infatti da lì a poco esordirà anche in Championship contro il Norwich. Con il passare del tempo conquista la fiducia del neo-tecnico Wayne Rooney ed infatti in questa stagione collezione 20 presenze, condite da un gol ed un assist. Non finisce qua, andiamo a vedere quando potrà esordire con le zebrette.