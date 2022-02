Notizie Udinese – Operazione sorpasso / Sulla fascia una possibile novità

La squadra bianconera continua il suo percorso di avvicinamento al Torino. Sulla fascia, però, si prospetta una possibile novità. Le ultime

Redazione

Il team bianconero non ha iniziato nel migliore dei modi questo 2022. Tra virus, infortuni e cessioni la squadra è stata alle corde nei primi tre incontri dell'anno solare. Ora c'è la possibilità di rilanciarsi e soprattutto non si può più sbagliare. I sette punti di differenza dal terz'ultimo posto possono sembrare tanti, ma non sono una certezza. La squadra vuole continuare a lavorare intensamente e di conseguenza trovare finalmente quella continuità nei risultati che fino ad ora è venuta a mancare. Come detto in precedenza, tutti i giocatori stanno dando il massimo ed infatti il mister Gabriele Cioffi inizia ad avere dei seri dubbi di formazione. Andiamo a vedere l'ultima candidatura ufficiale alla titolarità.

Cerca sempre più spazio

Il giocatore al centro dell'articolo è arrivato in bianconero quest'estate e con il passare del tempo sta acquisendo sempre più minuti e sempre più fiducia. Stiamo parlando di un esterno classe 2002 e che non vede l'ora di poter essere un titolare decisivo per l'Udinese: Brandon Soppy. Il francese si è candidato (con forza) ad una maglia da titolare per il prossimo match contro il Torino, complice anche la trasferta intercontinentale affrontata dal titolarissimo Nahuel Molina. Andiamo a vedere quale potrebbe essere la scelta del tecnico sul prossimo titolare della fascia destra.

Chi dall'inizio?

Alla fine , salvo imprevisti, dovrebbe essere confermata la titolarità dell'esterno argentino Nahuel Molina, Nel secondo tempo potrebbe entrare il francese Soppy, proprio per poter spaccare la partita. La sua velocità sarà fondamentale a partita in corso e potrebbe fare la differenza senza grossi problemi. Intanto andiamo a vedere le ultime sugli altri dubbi di formazione. La squadra bianconera si trova in una situazione non semplice, il mister deve compiere delle scelte. Andiamo ad analizzarle nel dettaglio. Tutti i dettagli e le possibili sorprese in vista del prossimo incontro. Gotti può spiazzare tutti <<<