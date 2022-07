News Udinese | Ecco che fine ha fatto Stryger Larsen

Da ottobre dell'anno scorso la carriera di Jens Stryger Larsen è cambiata radicalmente. Con il rinnovo di contratto ancora in bilico, l'esterno della nazionale danese è stato messo fuori rosa non riuscendo più a vedere il campo della Dacia Arena. Complice anche l'esplosione di Destiny Udogie, per Stryger Larsen l'avventura in Friuli è finita nel peggiore dei modi: da titolare inamovibile al dimenticatoio in pochi passi.

Dietro a questa telenovela, la questione più importante era quella legata al prolungamento del contratto. Il danese spingeva per un ingaggio da top di ruolo, mentre l'Udinese ragionava su cifre decisamente più basse. Come lo stesso Marino aveva annunciato a giugno: E' un giocatore che per il momento ha scelto di autogestirsi, non rinnovando il contratto nonostante la nostra offerta di livello top per i parametri della nostra squadra. Così, dopo 143 presenze e 5 gol, è arrivato l'epilogo insperato. Ma dove gioca adesso?

Il terzino danese è ormai da un mese un nuovo giocatore del Trabzonspor. Stryger Larsen si è unito così alla squadra che da qualche anno la vede meta di molti ex giocatori della Serie A, per es: Bruno Peres. Tuttavia, il laterale difensivo brasiliano non è l'unica vecchia conoscenza del calcio italiano che oggi risiede a Trebisonda. Ci sono anche il centrocampista centrale ex Napoli Marek Hamsik, il difensore centrale ex Bologna Stefano Denswil e l'attaccante danese ex Parma e Atalanta Andreas Cornelius. Tanta "Italia" perciò in campo con il club turco allenato da Abdullah Avci. Un sapore di Bel Paese che magari potrà far tornare il laterale ex Udinese ai suoi livelli, riuscendo a riprendersi anche un ruolo di rilievo in nazionale, cosa accaduta proprio al compagno e amico Cornelius.