Dopo aver terminato con un pareggio interno di 1-1 contro il Cagliari, l'Udinese guidata da Kosta Runjaic si sta preparando per il Monday Night della settima giornata del campionato di Serie A, che si svolgerà in trasferta contro la Cremonese, previsto per lunedì 20 ottobre alle 20:45 allo Zini.
udinese
Notizie Udinese – Dopo la sosta tornerà Okoye! Ecco la data di rientro
Nel frattempo, ci sono aggiornamenti sul ritorno di Maduka Okoye, il portiere nigeriano nato nel 1999, che ha affrontato due mesi di squalifica a seguito dell’ammonizione ricevuta durante un match Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024. In quella occasione, il portiere avrebbe ricevuto volontariamente un cartellino giallo per perdita di tempo in base a un accordo con uno degli scommettitori.
Ora, a 26 anni, Okoye ha scontato la sua squalifica ed è pronto a tornare già nella prossima gara di campionato contro il team grigiorosso. Non ci sono molte incertezze sulla sua gestione. Okoye dovrebbe riprendere il posto da titolare tra i pali per i friulani, mentre Sava ritornerebbe a occupare la posizione di secondo portiere.
