Notizie Udinese – Dopo la sosta tornerà Okoye! Ecco la data di rientro

Il portiere bianconero potrebbe tornare tra i titolari dal momento che la sua squalifica per calcio scommesse è terminata

Dopo aver terminato con un pareggio interno di 1-1 contro il Cagliari , l'Udinese guidata da Kosta Runjaic si sta preparando per il Monday Night della settima giornata del campionato di Serie A , che si svolgerà in trasferta contro la Cremonese , previsto per lunedì 20 ottobre alle 20:45 allo Zini .

Nel frattempo, ci sono aggiornamenti sul ritorno di Maduka Okoye, il portiere nigeriano nato nel 1999, che ha affrontato due mesi di squalifica a seguito dell’ammonizione ricevuta durante un match Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024. In quella occasione, il portiere avrebbe ricevuto volontariamente un cartellino giallo per perdita di tempo in base a un accordo con uno degli scommettitori.