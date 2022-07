Udinese-Iliria Ljubljana | Ecco le formazioni ufficiali

Oggi l'Udinese scenderà nuovamente in campo. La squadra allenata da Andrea Sottil ha affrontato nel migliore dei modi la prima amichevole stagionale, battendo per 11-0 i dilettanti del Rapid Lienz ieri, in una partita tutt'altro che semplice, è riuscita a strappar e un buon pareggio per 3-3 contro l'Union Berlino. In programma, c'era un importante match contro lo Schalke 04. A causa di problemi di ordina pubblico, l'Udinese ha annullato la partita. In sostituzione, invece, il club bianconero scenderà in campo contro l'Ilirija Lubiana. Anche oggi, contro il club sloveno, i bianconeri sono pronti a dare il meglio in vista dei prossimi ufficiali impegni e per testare il livello di preparazione dopo questi primi giorni di ritiro. I pronostici riguardo le amichevoli estive sono sempre molto incerti, ma questa sembrerebbe ampiamente alla portata dei ragazzi di mister Sottil. Al contrario del match contro l'Union Berlino, che è stato molto equilibrato, contro l'Ilirija Lubiana si prospetta una sfida totalmente in favore dell'Udinese.