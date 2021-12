Notizie Udinese – Ecco le nuove regole per entrare negli stadi

Ieri, il CdM ha annunciato le nuove regole da seguire per accedere negli impianti sportivi, ma non solo. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Partiamo dal punto più importante: per accedere negli stadi non servirà il tampone. Pericolo scongiurato. Ci sarà, però, l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 in qualsiasi zona. Obbligatorie anche in cinema, teatri e su mezzi di trasporto. La capienza degli impianti resterà al 75% rispetto al totale degli spettatori che la struttura può accogliere. Queste regole saranno in vigore per il periodo di festività. Inutile dire che qualora aumentassero ancora i contagi, ci sarebbe il rischio o di prolungarle o addirittura di renderle più rigide e severe. Almeno per il momento, non regge l'ipotesi di tornare a giocare a porte chiuse. Nel frattempo, il Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali ha commentato questi nuovi provvedimenti. Ecco le sue parole.