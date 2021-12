Udinese-Salernitana / Vittoria a tavolino? Non è ancora detta l’ultima parola

Arrivano novità importanti per quanto riguarda la partita tra Udinese e Salernitana. La gara verrà recuperata oppure no? Ecco le ultime news

Come ormai ben noto, la gara tra Udinese e Salernitana non si è disputata. I granata, bloccati dall'ASL dopo i contagi registrati nelle ultime ore, non si sono presentati alla Dacia Arena. Il team friulano è regolarmente sceso in campo alle 18:30. Il direttore di gara, dopo un'ora dal fischio d'inizio, ha decretato la fine del match. La partita verrà giocata oppure no? Ieri, era attesa la decsisione del giudice sportivo. Ecco le novità.

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, non ha preso nessuna decisione in merito ad una possibile vittoria a tavolino dell'Udinese. Il motivo? La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l'iter, come da prassi. Intanto, attraverso un comunicato ufficiale, il club campano ha annunciato la positività di un un nuovo membro nel gruppo squadra. Nel frattempo, l'ASL di Salerno ha rotto il silenzio e spiegato la situazione.

Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL di Salerno è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sulla decisione di mettere in quarantena il club granata. ''Il provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione di due tamponi positivi dei calciatori della Salernitana. Essendo stata riscontrata una sintomatologica assimilabile a un'infezione Covid di una terza persona ed essendoci stati contatti stretti tra i calciatori nei giorni precedenti, si è deciso di sospendere le attività sportive della squadra, anche alla luce dell'aumento dei casi in tutto il mondo a causa della variante Omicron. Se la Salernitana fosse partita per Udine sarebbe andata incontro a sanzioni di carattere penale.Le ASL entrano in gioco quando sono allertate e ci sono segnalazioni come quella effettuata dalla Salernitana. Secondo me, la FIGC dovrebbe adottare un protocollo più rigido di quello attuale per evitare la recrudescenza del coronavirus''.