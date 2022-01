Notizie Udinese – Ecco quando i bianconeri torneranno a giocare

L'ASL di Udine ha bloccato il team friulano per le prossime 2 partite. I bianconeri non scendono in campo dallo scorso 18 dicembre. Le utlime

Redazione

L'incubo covid è tornato ad irrompere sul nostro paese. Anche il mondo calcio è stato altamente colpito. Al momento, i calciatori positivi sono circa un centinaio. Tuttavia, la Lega ha deciso di non interrompere né la ventesima giornata e né tantomeno l'intero campionato. Si andrà avanti. L'Udinese, però, è forse la squadra più colpita e penalizzata. Il team friulano non scende in campo dal 18 dicembre. Ecco quando potrebbe tornare a giocare.

15 gennaio

Purtroppo, bisognerà aspettare più del previsto per tornare a vedere l'Udinese disputare un match. Infatti, l'ASL di Udine ha disposto la quarantena obbligatoria al team friulano dal 5 al 9 gennaio. Questo significa che, inevitabilmente, salterà anche la gara di domenica prossima contro l'Atalanta. Se tutto va bene, i ragazzi di mister Gabriele Cioffi torneranno in campo sabato 15 gennaio per la dura sfida di Torino contro la Vecchia Signora. Tuttavia, non sarà per niente facile preparare una partita così importante dopo praticamente un mese di inattività. Infatti, l'Udinese si è allenata solamente tre o quattro giorni al massimo in questo periodo. La situazione è tutt'altro che rosea. Inoltre, c'è un'altra brutta notizia. Ecco quale

11 positivi

I calciatori bianconeri attualmene positivi sono saliti ad undici. Infatti, dopo il giro di tamponi fatto ieri, sono emersi due nuovi contagiati. Si dovrebbe trattare di due calciatori. Attualmente, però, conosciamo il nome di soli 5 giocatori: Ilija Nestorovski, Destiny Udogie, Victor Makengo, Marvin Zeegelaar e Brandon Soppy. Sono tutti vaccinati. Il team friulano è in seria difficoltà sia a centrocampo che sulle fasce. Addirittura, Nahuel Molina è l'unico esterno disponibile dato che Larsen è fuori rosa. Speriamo che questi positivi possano negativizzarsi in breve tempo. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Samir è sempre più vicino ai saluti. Il direttore Pierpaolo Marino è al lavoro per rinforzare la rosa. Ecco le prossime mosse <<<