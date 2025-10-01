Udinese – Svelato l’orario della conferenza! Ecco quando parlerà Runjaic

La partita contro il Cagliari si avvicina sempre di più. L'Udinese scenderà in campo Domenica 5 Ottobre alle 12:30. Come verrà preparata questa partita da parte dei bianconeri? Per scoprirlo dobbiamo aspettare la conferenza stampa: andiamo a vedere gli orari ufficiali.
Il tecnico dei bianconeri si prepara a presentare la sfida contro il Cagliari: ecco gli orari della conferenza stampa
Mister Kosta Runjaic tratterà i temi di Udinese-Cagliari nella consueta conferenza stampa pre partita che si terrà venerdì 3 ottobre alle 13,30 al Bluenergy Stadium. Il tecnico tedesco farà il punto della situazione sugli eventuali infortunati e sulle sensazione riguardanti la gara con i rossoblu.
In particolare sapremo come stanno Buksa e Bayo e se Zaniolo sarà ancora tra i titolari. Non perdetevi la trascrizione in simultanea della conferenza sul nostro sito. Le ultime notizie di mercato: Cessione ufficiale? Difensore firma in Champions <<<
