Notizie Udinese – Capienza stadi: ritorno al 100%? Ecco quando

Governo e Lega Serie A sono al lavoro per riaprire interamente gli impianti sportivi. Ecco quando si potrebbe tornare al 100%

Sulla questione è intervenuta Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport. Ecco le sue parole riportate dall' ANSA. '' Per ciò che riguarda l'aumento della capienza negli impianti sportivi, posso dire che domani uscirà la misura che garantirà almeno il 75% all'aperto e il 50% al chiuso negli stadi. L'obiettivo è di arrivare quanto prima al 100%. Penso che se la situazione epidemiologica e la vaccinazione continueranno così sia veramente questione di settimane . Oltre, all'ex campionessa di scherma, ha parlato anche Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. '' Penso che entro l’anno l’obiettivo della capienza degli stadi al 100% si possa raggiungere: dobbiamo affrontare con prudenza, ma non con paura, le prossime settimane. Sicuramente questa settimana ci sarà il decreto per il 75% della capienza degli stadi. Subito dopo ci si porrà l’obiettivo del 100%''.

Se tutto va come deve andare, perciò, a partire dal weekend del 16-17 ottobre gli impianti sportivi potranno ospitare il 75% della capienza. Inoltre, stando alle parole di Valentina Vezzali la riapertura al 100% non sembra essere così lontana. Secondo le ultime voci, un possibile ritorno alla normalità ci potrebbe essere il 7 novembre in occasione del derby di Milano. Sarebbe un' idea intirgante e dal forte valore simbolico.